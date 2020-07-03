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19:55   3 Июля 2020
Общество

Сенатор Цеков назвал результаты голосования по поправкам важнейшим историческим процессом

Сенатор Цеков назвал результаты голосования по поправкам важнейшим историческим процессом

Успех общероссийского голосования по поправкам к Конституции свидетельствует о главных приоритетах россиян, а также является чрезвычайно важным историческим процессом, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Президент России Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции РФ, одобренных подавляющим большинством граждан страны. Согласно официальным данным ЦИК, за поправки в Основной закон высказались почти 78% избирателей, против — 21,27%. Итоговая явка превысила 67%.

В интервью журналистам ФБА "Экономика сегодня" сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что в регионе была зафиксирована беспрецедентная явка — порядка 90%. По словам Цекова, это объясняется тем, что содержание поправок оказалось близко большинству россиян.

"Центризбиркому удалось организовать абсолютную прозрачность процесса. Были попытки провокаций, однако на все подобные факты ЦИК моментально и адекватно реагировал", — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что жители Крыма показали примерно такой же результат, что и на референдуме в 2014 году. Это свидетельствует о патриотичных и неизменных настроениях в регионе, заключил Цеков.

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Автор: Борис Нестеров
#конституция #цеков #результаты #Голосование2020

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