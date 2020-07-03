Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

Америка до сих пор пытается заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток – 2», закидывая его санкциями. Германия и Европейский союз готовят ответные меры на случай ввода очередных ограничительных мер. «Политика сегодня» обсудила ситуацию с депутатом Европарламента от Германии Бернардом Зимниоком.

По его словам, газовая магистраль «Северный поток – 2» — важный проект, который обеспечит независимость Евросоюза и Германии в частности. Хотя решения США задержали строительство газопровода, партия «Альтернатива для Германии», членом которой является Зимниок, выступает за бесконфликтные отношения на мировой арене.

«Мы однозначно отвергаем санкции против США или России», — заявил европейский политик.

Вместе с тем он поддерживает решение Европы ответить на возможный ввод очередных санкций Вашингтона. Недопустимо, чтобы внешние силы влияли на интересы Германии.

«Но важно не противопоставлять санкции США санкциям ЕС, которые привели бы к круговороту ограничений, а вместо этого найти дипломатическое решение», — предложил решение депутат ЕП.

«Северный поток — 2» поможет ФРГ решить первостепенную задачу – обеспечит бесперебойное и недорогое энергоснабжение. Берлину не придется переплачивать на трансфертных сборах, ведь он будет напрямую связан с российским энергетическим рынком.

«Вопреки официальному заявлению представителей США, нет никаких оснований опасаться зависимости от российского газа. Кажется более вероятным, что США хотят увеличить зависимость Германии и ЕС от американских ресурсов», — констатировал Бернард Зимниок.

Нитки «Северного потока – 2» прокладывают по дну Балтийского моря. Ожидалось, что укладка труб закончится в 2019 году, однако Вашингтон наложил санкции. Штаты опасаются конкуренции с Россией на европейских территориях, так как транзит газа по СП-2 значительно дешевле сланцевого газа «made in USA».