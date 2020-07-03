Сотрудники ФСБ задержали следователя по особо важным делам СК РФ Руслана Миниахметова

Сотрудники ФСБ задержали в Москве следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Руслана Миниахметова, об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Известно, что Миниахметова задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере. 4 июля суд изберет ему меру пресечения. Как уточнили в ЦОС, в отношении следователя центрального аппарата СКР заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение.

В СК РФ добавили, что Руслан Миниахметов получил взятку за принятие решений, которые входили в его должностные полномочия.