Британское интернет-издание Bellingcat известно своими громкими, но недостоверными "расследованиями". ФАН получил записи и доказательства того, что сотрудник издания пытался купить нужные для новой статьи материалы, чтобы сфабриковать вброс.

Сотрудники издания Bellingcat, готовя очередное фейковое расследование, пытаются "переманить" на свою сторону Федеральное агентство новостей (ФАН) и его сотрудников.

ФАН сообщает, что особую активность западные компании стали проявлять в преддверии выборов президента США, которые пройдут осенью. Некоторое время назад сотрудники агентства заявили о попытках давления и принуждения к действию со стороны известного ресурса. Заказ поступал от Питера ван Хьюса, который представлялся сотрудником британского издания. После тщательной проверки информацию удалось подтвердить.

"Просто отправьте мне голосовое сообщение с текстом, который я вам дам. Я не буду упоминать вас как источник. Я могу заплатить вам 500-100 евро, если вы согласны. Мы можем сделать это? Это хорошая сделка", — цитирует ФАН переписку с сотрудником Bellingcat.

Когда Хьюс получил закономерный отказ, он пообещал "превратить в ад" жизнь работников Федерального агентства новостей.

Военный аналитик Алексей Леонков в интервью RT заявил, что издания по типу Bellingcat создают "сшитые белыми нитками" фейковые новости, которые используют для информационной и гибридной войны.