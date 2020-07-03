Нидерландский суд попросил приобщить к делу MH17 доклад российской компании "Алмаз-Антей"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналист Bellingcat предлагал деньги сотруднику ФАН за фейк о вмешательстве

Журналист Bellingcat предлагал деньги сотруднику ФАН за фейк о вмешательстве

 Рашкин и Навальный работают по одной методичке, комментируя итоги голосования по поправкам

Рашкин и Навальный работают по одной методичке, комментируя итоги голосования по поправкам
Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

 Политолог Андрей Кошкин назвал показательными переговоры Салеха и Лаврова

Политолог Андрей Кошкин назвал показательными переговоры Салеха и Лаврова
Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

 Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции
Журналист Bellingcat предлагал деньги сотруднику ФАН за фейк о вмешательстве

Журналист Bellingcat предлагал деньги сотруднику ФАН за фейк о вмешательстве

 Рашкин и Навальный работают по одной методичке, комментируя итоги голосования по поправкам

Рашкин и Навальный работают по одной методичке, комментируя итоги голосования по поправкам
Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

 Политолог Андрей Кошкин назвал показательными переговоры Салеха и Лаврова

Политолог Андрей Кошкин назвал показательными переговоры Салеха и Лаврова
Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

 Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции
18:46   3 Июля 2020
Происшествия

Нидерландский суд попросил приобщить к делу MH17 доклад российской компании "Алмаз-Антей"

Нидерландский суд попросил приобщить к делу MH17 доклад российской компании "Алмаз-Антей"

Суд в Нидерландах попросил приобщить к делу о крушении рейса MH17 доклады российской компании "Алмаз-Антей".

Нидерландский суд ранее игнорировал эти сведения. Сейчас он просит приобщить к делу об авиакатастрофе данные российской компании и заслушать ее эксперта.

Россия передавала Нидерландам документы, которые доказывали, что поразившая самолет ракета была запущена с подконтрольной Украине территории, сообщал РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

Малайзийский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 разбился в 2014 году в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли в авиакрушении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#нидерланды #mh17 #алмаз-антей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...