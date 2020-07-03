Нидерландский суд попросил приобщить к делу MH17 доклад российской компании "Алмаз-Антей"

Суд в Нидерландах попросил приобщить к делу о крушении рейса MH17 доклады российской компании "Алмаз-Антей".

Нидерландский суд ранее игнорировал эти сведения. Сейчас он просит приобщить к делу об авиакатастрофе данные российской компании и заслушать ее эксперта.

Россия передавала Нидерландам документы, которые доказывали, что поразившая самолет ракета была запущена с подконтрольной Украине территории, сообщал РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

Малайзийский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 разбился в 2014 году в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли в авиакрушении.