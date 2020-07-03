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18:45   3 Июля 2020
Политика

Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

После прошедшего голосования по Конституции публицист Виктор Шендерович позволил себе резко высказаться в адрес россиян, которые выступили за изменения в Основной закон страны.

Журналист, выступая на радиостанции "Эхо Москвы", бездоказательно заявил. что результаты плебисцита были якобы сфальсифицированы. Шендерович в грубой форме причислил поддержавших поправки граждан к "стойлу", а проголосовавших против назвал "нормальными людьми", передает iReactor.

Учитывая, что огромное количество аналитиков и экспертов сошлись во мнении, что голосование по Конституции прошло на высшем уровне, то слова представителя оппозиционного общества не стоят и выеденного яйца.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #шендерович #Голосование2020

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