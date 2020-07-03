Недовольный итогами голосования Шендерович оскорбил россиян за поддержку поправок

После прошедшего голосования по Конституции публицист Виктор Шендерович позволил себе резко высказаться в адрес россиян, которые выступили за изменения в Основной закон страны.

Журналист, выступая на радиостанции "Эхо Москвы", бездоказательно заявил. что результаты плебисцита были якобы сфальсифицированы. Шендерович в грубой форме причислил поддержавших поправки граждан к "стойлу", а проголосовавших против назвал "нормальными людьми", передает iReactor.

Учитывая, что огромное количество аналитиков и экспертов сошлись во мнении, что голосование по Конституции прошло на высшем уровне, то слова представителя оппозиционного общества не стоят и выеденного яйца.