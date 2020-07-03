Рашкин и Навальный работают по одной методичке, комментируя итоги голосования по поправкам

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось. Дополнения в Основной закон страны поддержали 77,92% граждан, против высказались 21,27%. Кампания против поправок провалилась, несмотря на все усилия активистов протестного голосования, пишут СМИ.

Оппозиционеры разделились на два лагеря. Одни выступали за необходимость прийти и проголосовать против, другие предпочли ничего не делать. Глава признанного в РФ иногагентом Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, настаивал на бойкоте. КПРФ и "Яблоко" были за протестное голосование, передают Nation News.

Высказывание Навального и лидера московского горкома КПРФ Валерия Рашкина оказались очень похожими — несмотря на разное отношение к стратегии на период голосования. Они сошлись по всем пунктам и использовали похожие формулировки.

Рашкин после завершения голосования выложил на YouTube видеообращение, в котором поделился мнением о легитимности голосования и последствиях, где назвал произошедшее "конституционным переворотом". Он перечислил все якобы нарушения, произошедшие с 25 июня по 1 июля. Но по итогу эту информацию признали недостоверной, а все реальные случаи отработали.

Навальный записал видеоролик с похожим содержанием. Он говорил о том, что голосование прошло с нарушениями и ни в какой другой стране такие результаты бы не признали. Призыв Рашкина менее конкретный — он лишь анонсировал начало борьбы. Возможно, лидер КПРФ специально подстроился к риторике главы ФБК.