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18:21   3 Июля 2020
Политика

Политолог Андрей Кошкин назвал показательными переговоры Салеха и Лаврова

Политолог Андрей Кошкин назвал показательными переговоры Салеха и Лаврова

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что РФ видит в председателе Палаты представителей Ливии Агиле Салехе политика, который способен представить интересны граждан Ливии и заинтересован в урегулировании ситуации в стране.

Эксперт отметил, что в рамках прошедших переговоров обсуждались вопросы, которые касаются возобновления работы российского посольства на территории Ливии, а также обсуждалась текущая ситуация в североафриканской стране, пишет Федеральное агентство новостей.

Кошкин заявил, что Россия считает Агилу Салеха законным представителем интересов ливийского населения. Об этом свидетельствует прошедшая встреча между Салехом и главой МИД России Сергеем Лавровым. Отметим, что во время беседы политики подчеркивали бесперспективность силового решения ливийской проблемы, также они считают, что для решения ситуации нужно вести переговоры.

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Автор: Руслан Неглинный
#совфед #ливия

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