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18:12   3 Июля 2020
Политика

Жена Зеленского победила коронавирус

Жена Зеленского победила коронавирус

Офис президента Украины передал, что первая леди страны Елена Зеленская вылечилась от коронавируса.

Жену президента Украины выписали из больницы после сдачи повторных тестов на коронавирус и получения отрицательных результатов.

У Елены Зеленской коронавирус подтвердили 12 июня. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. Жена главы Украины не имела представления о том, где она могла "подхватить" вирус, поскольку вместе со своей семьей строго соблюдала режим самоизоляции.

У президента Украины Владимира Зеленского и его детей тесты на COVID-19 не подтвердились.

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Автор: Яна Либерман
#украина #коронавирус #COVID-19

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