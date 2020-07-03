Жена Зеленского победила коронавирус

Офис президента Украины передал, что первая леди страны Елена Зеленская вылечилась от коронавируса.

Жену президента Украины выписали из больницы после сдачи повторных тестов на коронавирус и получения отрицательных результатов.

У Елены Зеленской коронавирус подтвердили 12 июня. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести. Жена главы Украины не имела представления о том, где она могла "подхватить" вирус, поскольку вместе со своей семьей строго соблюдала режим самоизоляции.

У президента Украины Владимира Зеленского и его детей тесты на COVID-19 не подтвердились.