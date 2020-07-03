В МВД рассказали о хищении более 40 миллионов рублей у Минобрнауки

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей в Министерстве образования и науки РФ.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту хищения средств из госбюджета по статье "Мошенничество", заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В 2016 году руководительница коммерческой организации получила финансирование из госбюджета. Заключив контракт с подконтрольными ей компаниями на выполнение работ для Минобрнауки, которые в итоге не соответствовали заказу, женщина и ее соучастники нанесли урон ведомству в общей сложности более чем на 40 млн рублей, говорится в официальном заявлении.

После проведения обысков в квартирах фигурантов уголовного дела и на рабочих местах сотрудники полиции задержали двух злоумышленников.