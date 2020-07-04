«Деньги заносятся»: Гаспарян о защитнике обвиняемых в госизмене Иване Павлове

Петербургский адвокат Иван Павлов подтвердил изданию Peterburg News информацию о том, что использует ИП своих сотрудников для получения денег для так называемого Фонда защиты адвокатов. Очередная организация (по словам самого Павлова, еще не оформленная юридически) нужна для получения финансов от американских благодетелей. В их числе, например, Джорд Сорос. В связи Павлова с западными спонсорами говорилось в расследовании «5 канала».

Иван Павлов известен тем, что берется защищать обвиняемых в госизмене. Причем зачастую выбирает тех, кто наверняка вызовет сочувствие у общества. Так, например, сейчас его клиент — пожилой ученый Валерий Митько, которого обвиняют в госизмене в пользу Китая. Ранее он защищал многодетную мать Светлану Давыдову.

Однако не жажда справедливости движет адвокатом, а щедрое спонсирование от западных фондов, считает политолог Армен Гаспарян.

«Вы искренне полагаете, что он такой филантроп? Якобы его деньги не волнуют, и он искренне берет и начинает защищать людей, которым светит максимальное наказание? Понятно же, что деньги заносятся», — сказал политолог «Политике сегодня».

Иван Павлов руководит неформальной организацией «Команда 29». Изданию Peterburg News он подтвердил как минимум одну из схем легализации средств — через ИП сотрудницы «Команды 29» Дарьи Сухих.

«Ну нам же надо как-то официально собирать деньги, выплачивать налоги с них, вести какой-то учет, поэтому мы используем инфраструктуру для того, чтобы как-то в правовом поле действия вести», — приводит слова Павлова Peterburg News.

«Команда 29» — детище так называемого Института развития свободы информации (ИРСИ), учрежденное Павловым. Это одна из многих организаций, созданных для получения грантов.

«Понятно, что деньги напрямую переводиться не будут. Скорее всего поступать они будут на счет различных фондов, типа "Фонд поддержки молодых беременных матерей". Но эти названия не должны вас вводить в заблуждение. Сразу понятно, чем занимаются эти фонды», — объяснил Армен Гаспарян.

В 2014 году ИРСИ был признан иноагентом за иностранное финансирование. По данным журналистов «5 канала», только за один 2015 год Павлов получил от американского Национального фонда в поддержку демократии (NED) более 70 тысяч долларов, Фонд Сороса заплатил в том же году 200 тысяч долларов. Деньги шли через образованную в Чехии НКО Общество Свободы информации. Оно по сути было посредником между ИРСИ и негосударственной организации «CELLI Institute» — подразделением Американской ассоциации адвокатов (American Bar Association). Примечательная деталь, руководит «CELLI Institute» бывшая жена Ивана Павлова, гражданка США Дженнифер Гаспар, которую лишили вида на жительство в РФ.

По мнению Армена Гаспаряна, не вызывает удивления то, что именно Америка является спонсором фондов Павлова.

«Совершенно очевидно, что большинство людей, которые обвинены по статье "Госизмена" занимались шпионажем и отправляли информацию в другие страны. Не сложно догадаться, что эти страны не Эфиопия, Молдова или Монголия. Это совершенно определенные страны. И, конечно, представители этих стран будут пытаться каким-либо образом защищать своих клиентов, попавших в тяжелое положение», — считает эксперт.

Имидж влиятельного международного юриста Иван Павлов (выпускник факультета автоматики ЛЭТИ) поддерживает с помощью организации российских адвокатов «Пражский клуб», базируется который в столице Чехии. И не случайно. Из открытых источников известно, что спонсором Пражского клуба является вышеупомянутый «Институт» CELLI. Правда, организация не упоминает, что имеет отношение к подразделению Американской ассоциации адвокатов.

Сейчас ИРСИ не действует, однако функционируют остальные организации Павлова, цель которых — противодействовать работе госорганов. Например, во время пандемии коронавируса члены «Команды 29» пытались обжаловать в суде постановления о самоизоляции, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей.