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17:49   3 Июля 2020
Политика

Матвиенко указала на желание Салеха разрешить ситуацию в Ливии

Матвиенко указала на желание Салеха разрешить ситуацию в Ливии

Укрепление межпарламентского сотрудничества Совета Федерации РФ и Палаты представителей Ливии обретет практическую форму, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой ливийского парламента Агилой Салехом.

Матвиенко подчеркнула, что российская сторона высоко оценивает усилия Агилы Салеха в разрешении сложных проблем Ливии путем поиска компромиссов, передает Федеральное агентство новостей.

"Нам импонирует ваша принципиальность относительно путей разрешения политического кризиса в стране", - сказала спикер Совета Федерации.

Альтернативы политическому решению ливийского кризиса нет. Российская Федерация выступает за поиск компромисса.

Накануне в Москву с официальным визитом прибыла делегация Восточного правительства Ливии во главе с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.

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Автор: Василий Пименов
#россия #матвиенко #ливия #салех

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