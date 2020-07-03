Матвиенко указала на желание Салеха разрешить ситуацию в Ливии

Укрепление межпарламентского сотрудничества Совета Федерации РФ и Палаты представителей Ливии обретет практическую форму, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой ливийского парламента Агилой Салехом.

Матвиенко подчеркнула, что российская сторона высоко оценивает усилия Агилы Салеха в разрешении сложных проблем Ливии путем поиска компромиссов, передает Федеральное агентство новостей.

"Нам импонирует ваша принципиальность относительно путей разрешения политического кризиса в стране", - сказала спикер Совета Федерации.

Альтернативы политическому решению ливийского кризиса нет. Российская Федерация выступает за поиск компромисса.

Накануне в Москву с официальным визитом прибыла делегация Восточного правительства Ливии во главе с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.