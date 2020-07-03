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17:45   3 Июля 2020
Общество

Казахстан опроверг слухи о вакцине от коронавируса на основе крови Назарбаева

Казахстан опроверг слухи о вакцине от коронавируса на основе крови Назарбаева

Сообщения о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на основе крови бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева являются фейком, сообщили в пресс-службе казахстанского министерства информации и общественного развития.

Информация о разработке сыворотки от COVID-19 на базе образцов крови первого президента Казахстана появилась в ИА "Панорама". В материале говорилось о том, что Назарбаев выступил с видеообращением к народу, в котором отметил важность соблюдения карантинных мер на фоне распространения коронавируса, а также дал несколько советов по лечению инфекции.

Казахстанское министерство призвало не верить недостоверной информации. В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных данных.

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Автор: Василий Пименов
#назарбаев #казахстан #вакцина #коронавирус

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