Казахстан опроверг слухи о вакцине от коронавируса на основе крови Назарбаева

Сообщения о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на основе крови бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева являются фейком, сообщили в пресс-службе казахстанского министерства информации и общественного развития.

Информация о разработке сыворотки от COVID-19 на базе образцов крови первого президента Казахстана появилась в ИА "Панорама". В материале говорилось о том, что Назарбаев выступил с видеообращением к народу, в котором отметил важность соблюдения карантинных мер на фоне распространения коронавируса, а также дал несколько советов по лечению инфекции.

Казахстанское министерство призвало не верить недостоверной информации. В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных данных.