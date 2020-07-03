Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Президент подчеркнул вклад Нурмагомедова-старшего в воспитание российских спортсменов и пожелал терпения близким тренера.

О кончине отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Известно, что ранее у Нурмагомедова был диагностирован коронавирус, он проходил лечение в Москве.