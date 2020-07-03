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17:43   3 Июля 2020
Общество

Путин выразил соболезнования семье Нурмагомедова

Путин выразил соболезнования семье Нурмагомедова

Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Президент подчеркнул вклад Нурмагомедова-старшего в воспитание российских спортсменов и пожелал терпения близким тренера.

О кончине отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Известно, что ранее у Нурмагомедова был диагностирован коронавирус, он проходил лечение в Москве.

"От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!", — написал Кадыров в telegram-канале.

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Автор: Яна Либерман
#путин #кадыров #нурмагомедов

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