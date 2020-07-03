Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех в прямом эфире заявил о нелегитимности Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев надеется на то, что Россия поддержит восточное правительство.

Военный эксперт заявил, что ПНС Ливии являются инструментом агрессии со стороны структур США, которые выступают посредником для взаимодействия с террористами. Правительство национального согласия Ливии действует исключительно террористическими методами.

Федеральное агентство новостей сообщает, что сегодня, 3 июля, состоялась встреча председателя Палаты представителей Ливии Агилы Салеха со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. В рамках переговоров Матвиенко заявила, что Совфед рассчитывает на то, что произойдет укрепление сотрудничества с ливийским парламентом в Тобруке.