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17:30   3 Июля 2020
Общество

Политолог Мартынов объяснил триумфальный успех голосования по поправкам к Конституции

Политолог Мартынов объяснил триумфальный успех голосования по поправкам к Конституции

Залогом триумфальных результатов общероссийского голосования по поправкам к Конституции стали важность внесения изменений в Основной закон и удобная форма голосования, заявил политолог Алексей Мартынов.

Ранее Центризбирком заявил о завершении общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Согласно официальным данным ЦИК, за внесение поправок проголосовали почти 78% избирателей, против — 21,27%. Итоговая явка составила почти 68%.

В интервью журналистам издания "ПолитРоссия" политолог Алексей Мартынов отметил, что в России примерно 110 млн избирателей. Из них 57 млн человек проголосовали за поправки к Конституции. По его словам, эти значения свидетельствует не только о тотальной поддержке новой редакции Конституции, но и действий президента России Владимира Путина.

"Высокие показатели объясняются целой совокупностью причин. Это и сама важность истории, в том смысле, что каждый голосовал и за свое, и за все вместе сразу. Свою роль сыграло и личное участие президента ", — заявил Мартынов.

Он также отметим, что немаловажным стали и особые постпандемические условия: растянутое на неделю общероссийское голосования. Этот опыт можно смело использовать в будущем при дальнейших голосованиях, заключил политолог.

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Автор: Борис Нестеров
#политолог #цик #конституция #комментарий #Голосование2020

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