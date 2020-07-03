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17:47   3 Июля 2020
Россия

Производитель мороженого «Радуга» не согласился с обвинением в гей-пропаганде

Производитель мороженого «Радуга» не согласился с обвинением в гей-пропаганде

Производитель мороженого «Радуга» (ООО «Чистая линия») категорически не согласился с обвинениями в скрытой гей-пропагаде. Об этом «Политике Сегодня» заявил вице-президент компании Армен Бениаминов.

Ранее глава Союза женщин России Катерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась, что реклама радужного мороженого, его упаковка являются косвенной пропагандой нетрадиционной ориентации, чьим символом также является радуга. 

«Радуга — это полет мысли наших инженеров. Мы производим высококлассное мороженое, которое до сих пор ни одна компания в мире не повторила, — прокомментировал Армен Бениаминов. — В нашем мороженом четыре цвета, все — на природных красителях. В нашем понимании радуга — это радость, солнышко после дождя, это хорошее, доброе настроение, которое мы несем людям».

При этом Бениаминов заверил, что если законом ограничат использование радужной символики, компания, как законопослушная организация, выполнит такое решение. Пока же бренд «Радуга» зарегистрирован в России и за рубежном под торговым знаком Rainbow. Бениаминов напомнил, что в символе ЛГБТ — гораздо больше цветов, чем есть в мороженом.

«Наша компания выступает за семейные ценности. Одной из веских причин, почему я голосовал за поправки в Конституцию, было то, что надо развивать семейные ценности», — рассказал собеседник ПС.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #путин #общество #лгбт #мороженое #радуга

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