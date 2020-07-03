Холодов назвал заявления Ефремова о «невиновности» попыткой надавить на потерпевших

Заявление Михаила Ефремова о «невиновности» в смертельном ДТП на Садовом кольце могло быть сделано с целью давления на потерпевших – семью погибшего, чтобы заставить их взять предложенную компенсацию.

Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» высказал вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты РФ Александр Холодов, комментируя заявление адвоката актера Эльмана Пашаева о «невиновности» подсудимого. Эксперт напомнил, что Ефремов во время аварии был смертельно пьян, а в его крови обнаружили наркотики. Это автоматически переводит преступление в раздел тяжких.

«А примирение по тяжким невозможно, оно возможно только по мелким и средним, — пояснил общественник. — То есть ему (Ефремову) с родственниками (погибшего) в принципе не примириться».

Более того, заявление Ефремова о «невиновности» может быть попыткой понуждения потерпевших к миру, считает Холодов.

«Это такой намек, что ребята, вам еще придется в суде платить адвокатам, доказывать мою вину, а так, давайте я вам лучше денег дам. Тем более, что через какое-то время эмоциональный момент проходит и люди начинают думать уже о будущем, а не о прошедшем, и в этом случае многие соглашаются», — объяснил он.

Вероятность того, что Михаила Ефремова полностью оправдают после ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, очень мала, уверен член комитета. Для этого обвиняемому необходимо доказать свою трезвость на момент аварии и, например, неисправность автомобиля, из-за которой могла бы произойти трагедия.

«Если он сможет в суде доказать, что на видео он шатался и невнятно говорил из-за того, что головой о руль ударился, а анализы были взяты с нарушениями — это, конечно, маловероятно <...> тогда он сможет отбиться, например, от нетрезвого состояния», — скептически настроен Холодов.

Необходимо понимать: Ефремова судят за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Здесь принципиально важна вина, подчеркнул общественник. Если это дело из разряда «ничего не нарушил, но был в нетрезвом состоянии», суд, как правило, признает вину, потому что предполагается, что реакции у пьяного и у трезвого — разные.

Более категорично в беседе с ИА «Политика сегодня» высказался автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, «невиновность» Михаила Ефремова просто обескураживает.

«Состояние опьянения Михаила Ефремова в момент совершения им ДТП со смертельным исходом было доказано, также, исходя из видеозаписи было установлено, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился именно он, — напомнил юрист. — Мы делали ставки, что он отсидит полсрока и выйдет, а теперь уже говорят о том, что он вообще даже не понесет наказания… ну, что я могу сказать? Ну, молодцы».

На западе, добавил Славнов, за подобное преступление Ефремов получил бы максимальный срок. Если его сейчас оправдают — это будет плевок в лицо народа.

Адвокат сына погибшего Сергея Захарова в комментарии телеканалу «360» также заявил, что вина горе-водителя уже доказана: