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17:02   3 Июля 2020
Армия

Замминистра обороны РФ Фомин призвал Болтона не передергивать факты о судьбе ДРСМД

Замминистра обороны РФ Фомин призвал Болтона не передергивать факты о судьбе ДРСМД

Вашингтон пытается оправдать свое опасное решение об одностороннем выходе из договора РСМД. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем заявлении фактически свалил часть вины за прекращение договора на Китай.

"Банальное передергивание фактов" — так охарактеризовал заявление Болтона о причинах прекращения ДРСМД заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Оценки, приведенные Болтоном в воспоминаниях о переговорах по ДРСМД, Фомин назвал существенно искажающими реальные события. Слова замглавы Минобороны РФ приводит РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#китай #болтон #дрсмд

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