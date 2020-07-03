Замминистра обороны РФ Фомин призвал Болтона не передергивать факты о судьбе ДРСМД

Вашингтон пытается оправдать свое опасное решение об одностороннем выходе из договора РСМД. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем заявлении фактически свалил часть вины за прекращение договора на Китай.

"Банальное передергивание фактов" — так охарактеризовал заявление Болтона о причинах прекращения ДРСМД заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Оценки, приведенные Болтоном в воспоминаниях о переговорах по ДРСМД, Фомин назвал существенно искажающими реальные события. Слова замглавы Минобороны РФ приводит РИА Новости.