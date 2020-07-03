Пожаловавшийся на политическое давление глава Нацбанка Украины покинул пост

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о снятии Якова Смолия с должности главы Национального банка страны было поддержано депутатами Верховной рады.

Решение об увольнении было принято сегодня, 3 июля, на заседании парламента. 286 членов ВР при необходимых 226 проголосовали "за".

Смолий ранее заявил о политическом давлении, которое на него оказывают на Украине, из-за чего передал Зеленскому бумагу с просьбой об отставке. Однако остальные члены Нацбанка заявили о своей готовности продолжить работу в прежнем составе.