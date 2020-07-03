Депутат Шерин: «Буревестник» и «Посейдон» не должны интересовать США

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал закрыть российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон». По его мнению, причиной повышения радиационного фона в Швеции «могли стать испытания одной из этих ракет».

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и Poseidon — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты», — написал Биллингсли в Twitter.

США не могут навести порядок в собственной стране, поэтому пытаются в очередной раз проявить себя в борьбе с несуществующей проблемой, которая находится далеко за океаном. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Когда в США горят магазины, грабят рестораны, убивают людей по расовой принадлежности, белых заставляют вставать на колени перед темнокожими, вот эти проблемы они не видят. А вот повышение радиационного фона над Швецией — да. Возможно, там рудники издают радиацию», — сказал депутат.

Также Маршалл Биллингсли назвал «большой тратой денег впустую» проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон», поскольку СНВ-3 их не охватывает, а вот следующее соглашение должно. В ответ Александр Шерин иронично поинтересовался, почему американский чиновник так волнуется за РФ.

«Очень странно, когда мы рассматриваем всерьез аргументы США на предмет того, что те или иные ракеты попадают или не попадают под договор. Изначально, когда расставляли все точки над "и", был паритет в мире. У нас не было у границ Советского Союза американских войск. Сейчас у границ РФ находятся американские военные базы. Я абсолютно уверен, что любые виды вооружения, которые мы размещаем на своей территории, имеют место быть без согласования с какой-то любой третьей стороной», — объяснил позицию депутат.

По его словам, как только США вернут войска на территорию собственного государства, тогда РФ сможет на равных условиях разговаривать о сокращении ракет. Но в то время, когда в Польше стоят американские солдаты и 65 тысяч американских морских пехотинцев в Японии, у России нет причин обсуждать закрытие проектов ракет.

«То есть со всех сторон обложили нас не просто базами, а реальными боевыми частями с личным составом. Все, что РФ размещает на своей территории, не должно интересовать другие государства. Вот если бы мы, допустим, какие-то установки ракетные сосредотачивали у границ США, как они делают сегодня у наших границ, тогда можно было бы разговаривать. Я думаю, что предмет разговора быть не может, пока мы не окажемся в равных условиях. Равные условия, когда российская армия находится на территорий РФ, а американская — США. Сейчас российская армия на территории РФ, а американская вокруг российских границ», — подытожил Александр Шерин.