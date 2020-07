Депутат Шерин: «Буревестник» и «Посейдон» не должны интересовать США

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал закрыть российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон». По его мнению, причиной повышения радиационного фона в Швеции «могли стать испытания одной из этих ракет».

США не могут навести порядок в собственной стране, поэтому пытаются в очередной раз проявить себя в борьбе с несуществующей проблемой, которая находится далеко за океаном. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Также Маршалл Биллингсли назвал «большой тратой денег впустую» проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон», поскольку СНВ-3 их не охватывает, а вот следующее соглашение должно. В ответ Александр Шерин иронично поинтересовался, почему американский чиновник так волнуется за РФ.

По его словам, как только США вернут войска на территорию собственного государства, тогда РФ сможет на равных условиях разговаривать о сокращении ракет. Но в то время, когда в Польше стоят американские солдаты и 65 тысяч американских морских пехотинцев в Японии, у России нет причин обсуждать закрытие проектов ракет.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q