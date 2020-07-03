Путин отреагировал на флаг ЛГБТ, появившийся на посольстве США в Москве

Действия сотрудников посольства США в Москве, которые вывесили флаг ЛГБТ на здании, прокомментировал глава РФ Владимир Путин.

Лидер Российской Федерации отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает". В ходе встречи главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил о флаге ЛГБТ на посольстве США в Москве, сообщает РИА Новости.

"Они показали кое-что по поводу того, кто там работает", — отметил лидер Российской Федерации.

Путин подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.