Верховная рада Украины уволила Якова Смолия с поста главы Нацбанка

Верховная рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины (НБУ).

3 июля в парламенте Украины состоялось голосование, по итогам которого Смолий покинет свой пост.

1 июля Яков Смолий объявил, что подает в отставку из-за длительного "систематического политического давления". По словам председателя НБУ, "давление" делает невозможным эффективное выполнение своих обязанностей на посту главы организации и взаимодействие с госорганами Украины.