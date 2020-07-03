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16:22   3 Июля 2020
Политика

Верховная рада Украины уволила Якова Смолия с поста главы Нацбанка

Верховная рада Украины уволила Якова Смолия с поста главы Нацбанка

Верховная рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины (НБУ).

3 июля в парламенте Украины состоялось голосование, по итогам которого Смолий покинет свой пост.

1 июля Яков Смолий объявил, что подает в отставку из-за длительного "систематического политического давления". По словам председателя НБУ, "давление" делает невозможным эффективное выполнение своих обязанностей на посту главы организации и взаимодействие с госорганами Украины.

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Автор: Яна Либерман
#украины #нацбанк #смолий

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