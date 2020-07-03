Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений по расовому признаку и сексуальной ориентации

Россия является полностью свободной страной, в ней не было и никогда не будет ограничений прав по признаку расы и сексуальной ориентации, отношению к религии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Такое заявление глава российского государства сделал в рамках встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ. По словам Путина, в России нет и никогда не будет ничего, что связано с ограничением прав по религиозным признакам, национальности, сексуальной ориентации и расе.