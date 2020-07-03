Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Детский лагерь "Молодежное" посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом он рассказал у себя на странице "ВКонтакте".

Около 30 лагерей откроются в Ленинградской области и семь в Северной столице в ближайшее время, отметил Беглов. За одну смену учреждения смогут принять более шести тысяч юных жителей города и области.

Губернатор проверил соблюдение условий безопасности в лагере "Молодежное", так как пандемия коронавируса все еще не закончилась. Глава Петербурга поделился информацией в социальной сети,что лагерь заполнен наполовину. Первыми приехали туда дети из Пушкинского района.

Ранее "360" передавал, что в Московской области откроются летние лагеря. Предположительно они начнут работать с 15 июля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.