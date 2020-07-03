Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Шерин: «Буревестник» и «Посейдон» не должны интересовать США

Депутат Шерин: «Буревестник» и «Посейдон» не должны интересовать США

 Политолог Мартынов объяснил триумфальный успех голосования по поправкам к Конституции

Политолог Мартынов объяснил триумфальный успех голосования по поправкам к Конституции
Военный эксперт высоко оценил поездку главы Палаты представителей Ливии в Москву

Военный эксперт высоко оценил поездку главы Палаты представителей Ливии в Москву

 Пожаловавшийся на политическое давление глава Нацбанка Украины покинул пост

Пожаловавшийся на политическое давление глава Нацбанка Украины покинул пост
Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

 Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции
Депутат Шерин: «Буревестник» и «Посейдон» не должны интересовать США

Депутат Шерин: «Буревестник» и «Посейдон» не должны интересовать США

 Политолог Мартынов объяснил триумфальный успех голосования по поправкам к Конституции

Политолог Мартынов объяснил триумфальный успех голосования по поправкам к Конституции
Военный эксперт высоко оценил поездку главы Палаты представителей Ливии в Москву

Военный эксперт высоко оценил поездку главы Палаты представителей Ливии в Москву

 Пожаловавшийся на политическое давление глава Нацбанка Украины покинул пост

Пожаловавшийся на политическое давление глава Нацбанка Украины покинул пост
Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

 Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции
16:11   3 Июля 2020
Общество

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Детский лагерь "Молодежное" посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом он рассказал у себя на странице "ВКонтакте".

Около 30 лагерей откроются в Ленинградской области и семь в Северной столице в ближайшее время, отметил Беглов. За одну смену учреждения смогут принять более шести тысяч юных жителей города и области.

Губернатор проверил соблюдение условий безопасности в лагере "Молодежное", так как пандемия коронавируса все еще не закончилась. Глава Петербурга поделился информацией в социальной сети,что лагерь заполнен наполовину. Первыми приехали туда дети из Пушкинского района.

Ранее "360" передавал, что в Московской области откроются летние лагеря. Предположительно они начнут работать с 15 июля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#лагерь #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...