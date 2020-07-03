Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Бедность в России можно ликвидировать в течение трех лет. Об этом заявил экономист Сергей Глазьев, предложивший соответствующую стратегию.

Он считает, что для ликвидации бедности в России необходимо ввести несколько ограничений. В частности, запретить вывоз капитала за рубеж, снизить проценты по кредитам и установить меры импортозамещения. Помимо этого, в России нужно внедрить государственное планирование.

Глазьев отметил необходимость ограничить действия спекулянтов на фондовом рынке, введя налог на объемы покупаемой или продаваемой валюты. Такие ограничения эксперт назвал налогом Тобина, в честь получившего Нобелевскую премию экономиста из США.

По словам экономиста, такое предложение рассматривалось на встрече большой двадцатки сразу же после экономического кризиса 2008 года, однако США и Великобритания его отклонили, передает ИА DEITA.RU.

Глазьев добавил, что введение вышеперечисленных мер позволило бы увеличить прирост ВВП России на 8% и стало бы основой в борьбе с бедностью.