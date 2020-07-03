Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Законопроекты по осуществлению поправок к Конституции Российской Федерации будут внесены в Государственную думу в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал представитель Совфеда Федерального Собрания РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Сенатор находился на совещании с рабочей группой по нововведениям в Основной закон России.

Общероссийское голосование по Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на голосовании по Конституции составила порядка 68%.