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 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

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 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время
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16:05   3 Июля 2020
Политика

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Законопроекты по осуществлению поправок к Конституции Российской Федерации будут внесены в Государственную думу в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал представитель Совфеда Федерального Собрания РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Сенатор находился на совещании с рабочей группой по нововведениям в Основной закон России.

Общероссийское голосование по Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на голосовании по Конституции составила порядка 68%.

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Автор: Ирина Большунова
#клишас #конституция рф #Голосование2020

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