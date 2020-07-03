The National Interest оценил шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына перед выборами в США

Вероятность проведения встречи между главой США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном прокомментировал журналист The National Interest.

Автор статьи Даниел Депетрис указал, что вероятность встречи между Трампом и Ким Чен Ыном до проведения президентских выборов в США крайне маловероятна. По его мнению, плюсы их встречи, "сделанной для телевидения", настолько малы, что не стоят списка минусов. Если лидеры двух стран не придут к какому-либо соглашению, то они встретятся со шквалом критики со стороны своих политических оппонентов на родине, а Трампу перед выборами это не принесет никакой пользы, пишет NI.

Не стоит забывать, что Трамп непредсказуемый политик, поэтому никто не может с уверенностью прогнозировать возможность встречи с главой КНДР. Отношения между Ким Чен Ыном и Трампом после последней встречи в Ханое выглядят напряженными, лидеры улетели в свои страны, не сделав совместного заявления. Автор материала обращает внимание на то, что несмотря на такой результат главы двух стран все равно спонтанно встретились спустя четыре месяца.

"Кто знает, о чем Трамп думает ежедневно?", – задается вопросом журналист The National Interest.

Он также указал, что Трамп заинтересован в продолжении диалога с Северной Кореей.