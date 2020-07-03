The National Interest оценил шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына перед выборами в США

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуальной ориента

Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуальной ориента

 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время
Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

 Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3
Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуальной ориента

Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуальной ориента

 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время
Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

 Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3
15:58   3 Июля 2020
Политика

The National Interest оценил шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына перед выборами в США

The National Interest оценил шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына перед выборами в США

Вероятность проведения встречи между главой США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном прокомментировал журналист The National Interest.

Автор статьи Даниел Депетрис указал, что вероятность встречи между Трампом и Ким Чен Ыном до проведения президентских выборов в США крайне маловероятна. По его мнению, плюсы их встречи, "сделанной для телевидения", настолько малы, что не стоят списка минусов. Если лидеры двух стран не придут к какому-либо соглашению, то они встретятся со шквалом критики со стороны своих политических оппонентов на родине, а Трампу перед выборами это не принесет никакой пользы, пишет NI.

Не стоит забывать, что Трамп непредсказуемый политик, поэтому никто не может с уверенностью прогнозировать возможность встречи с главой КНДР. Отношения между Ким Чен Ыном и Трампом после последней встречи в Ханое выглядят напряженными, лидеры улетели в свои страны, не сделав совместного заявления. Автор материала обращает внимание на то, что несмотря на такой результат главы двух стран все равно спонтанно встретились спустя четыре месяца.

"Кто знает, о чем Трамп думает ежедневно?", – задается вопросом журналист The National Interest.

Он также указал, что Трамп заинтересован в продолжении диалога с Северной Кореей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#встреча #сша #кндр #трамп #ким чен ын

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...