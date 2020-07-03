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Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуальной ориента

Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуальной ориента

 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время
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15:55   3 Июля 2020
Политика

Крашенинников отметил необходимость изменения около 100 законов после внесения поправок

Крашенинников отметил необходимость изменения около 100 законов после внесения поправок

Порядка 100 федеральных и конституционных законопроектов потребуется изменить после вступления в силу нововведений к Конституции Российской Федерации.

Соответствующее высказывание сделал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Павел Крашенинников. Некоторое время назад государственный деятель заявлял, что большинство норм, связанных с суверенитетом, индексацией пенсионных выплат и порядком назначения кабинета министров сразу же вступят в силу. Однако часть поправок должна получить развитие в действующем законодательстве.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #крашенинников #Голосование2020

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