Крашенинников отметил необходимость изменения около 100 законов после внесения поправок

Порядка 100 федеральных и конституционных законопроектов потребуется изменить после вступления в силу нововведений к Конституции Российской Федерации.

Соответствующее высказывание сделал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Павел Крашенинников. Некоторое время назад государственный деятель заявлял, что большинство норм, связанных с суверенитетом, индексацией пенсионных выплат и порядком назначения кабинета министров сразу же вступят в силу. Однако часть поправок должна получить развитие в действующем законодательстве.