Путин поручил Кабмину РФ реализовать приоритет поправок к Конституции

Новое поручение Правительству РФ отдал российский лидер Владимир Путин после принятия поправок в Конституцию РФ.

Президент России поручил представителям Кабмина РФ реализовать в полной мере приоритетную ценность поправок в Основной закон страны в бюджете, федеральных программах, а также национальных проектах. Соответствующее распоряжение Путин отдал на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому звания "городов трудовой доблести" присваиваются 20 населенным пунктам.