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 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

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15:52   3 Июля 2020
Политика

Путин поручил Кабмину РФ реализовать приоритет поправок к Конституции

Путин поручил Кабмину РФ реализовать приоритет поправок к Конституции

Новое поручение Правительству РФ отдал российский лидер Владимир Путин после принятия поправок в Конституцию РФ.

Президент России поручил представителям Кабмина РФ реализовать в полной мере приоритетную ценность поправок в Основной закон страны в бюджете, федеральных программах, а также национальных проектах. Соответствующее распоряжение Путин отдал на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому звания "городов трудовой доблести" присваиваются 20 населенным пунктам.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #поправки #конституция

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