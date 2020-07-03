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 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

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15:46   3 Июля 2020
Политика

Путин: поправки к Конституции РФ вносятся по воле граждан

Путин: поправки к Конституции РФ вносятся по воле граждан

Поправки в Конституцию Российской Федерации, без всякого преувеличения, вносятся по воле граждан. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, это решение было принято всем государством. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с рабочей группой по подготовке нововведений. Всероссийское волеизъявление граждан относительно Основного закона прошло с 25 июня по 1 июля. Соответствующее распоряжение некоторое время назад подписал Путин.

Центральная избирательная комиссия заявила, что свыше 77% избирателей оставили свой голос за внесение поправок.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #политика #Голосование2020

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