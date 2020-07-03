Путин: поправки к Конституции РФ вносятся по воле граждан

Поправки в Конституцию Российской Федерации, без всякого преувеличения, вносятся по воле граждан. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, это решение было принято всем государством. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с рабочей группой по подготовке нововведений. Всероссийское волеизъявление граждан относительно Основного закона прошло с 25 июня по 1 июля. Соответствующее распоряжение некоторое время назад подписал Путин.

Центральная избирательная комиссия заявила, что свыше 77% избирателей оставили свой голос за внесение поправок.