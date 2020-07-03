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15:31   3 Июля 2020
Политика

Асад эвакуировал студентов из Индии, где стремительно растет число новых случаев COVID-19

Асад эвакуировал студентов из Индии, где стремительно растет число новых случаев COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стремительно набирает обороты в Индии, где учатся студенты из Сирии. Президент САР Башар Асад решил эвакуировать сирийских студентов, чтобы защитить их от инфекции.

Стремительность распространения коронавирусной инфекции в Индии впечатляет: почти 20 тысяч новых случае в день. В таких условиях президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял единственно правильное решение — эвакуировать сирийских граждан из Индии. Корреспондент Федерального агентства новостей снял репортаж о прибытии второго самолета в Дамаск из Индии.

На самолете домой прилетели 250 студентов с семьями. Индия, испытывающая все возрастающую нагрузку из-за пандемии, проявила щедрость, отправив этим же самолетом партию лекарств для лечения пациентов с COVID-19. Благодаря эффективным ограничительным мерам в САР за все время пандемии зафиксированы только 312 случаев заражения коронавирусом.

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Автор: Василий Пименов
#башар асад #сирийские студенты #COVID-19

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