Путин изменил Конституцию после одобрения поправок в ходе общероссийского голосования

Президент Российской Федерации подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными изменениями по итогам голосования, а также указанием даты вступления поправок к Основному закону в силу.

Официальное опубликование Конституции РФ с внесенными изменениями осуществится незамедлительно после обнародования результатов общероссийского голосования.

Согласно данным ЦИК, общая явка россиян на голосование по Конституции составила 65%. В отдельных регионах страны была зафиксирована рекордная явка — в Ленинградской области она составила 65,56% по состоянию на 15:00 часов 1 июля, в Ростовской области явка составила 72% к аналогичному моменту.

Политолог Дмитрий Бабич заявил, что высокая явка на голосование по поправкам свидетельствует о высоком качестве организации и открытости самого процесса голосования.