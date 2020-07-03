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15:51   3 Июля 2020
Россия

Пандемия подтолкнула «ИрАэро» к новым внутренним рейсам

Пандемия подтолкнула «ИрАэро» к новым внутренним рейсам

Авиакомпания «ИрАэро» оценивает пассажиропоток и спрос, чтобы разработать новые маршруты внутри России. Об этом «Политика сегодня» узнала от пресс-секретаря иркутской организации Николая Бессонова.

Дело в том, что Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа. В «ИрАэро» не только понимают необходимость таких мер, но и не собираются оспаривать решения федерального агентства.

«Тем не менее, мы не можем не отметить, что ограничение сказывается негативно на наших операционных и финансовых показателях, особенно в высокий сезон», — констатировал Бессонов.

Пандемия подтолкнула «ИрАэро» к новым внутренним рейсам

По предварительной оценке, российский авиаперевозчик потерял порядка 600 миллионов рублей из-за отмены рейсов за рубеж и значительного снижения пассажиропотока. Если с последним помогает правительство, то с первым пока нет соответствующих анонсов. Тем не менее, реорганизацию «ИрАэро» не планирует.

«Изменения в работе обусловлены только вводом режима самоизоляции в регионах (городах) присутствия», — подытожил пресс-секретарь авиакомпании.

Российское правительство приостановило международное авиасообщение 27 марта. Всему виной – распространение новой коронавирусной инфекции. Ранее предполагалось, что зарубежные перелеты возобновят 15 июля, однако очередная телеграмма Росавиации продлила запрет до августа, не получив разрешения от Роспотребнадзора.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #авиасообщение #пандемия #ираэро

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