Нацпрограмма развития Дальнего Востока поможет Еврейской АО

Население Еврейской автономной области (ЕАО) внесло большой вклад в составление Национальной программы развития Дальнего Востока. Об этом рассказала начальник управления экономики регионального правительства Ольга Дубоделова в комментарии «Политике сегодня».

Свои предложения выдвинули свыше двух с половиной тысяч людей, отметила глава управления. По решению Общественной палаты Еврейской автономной области, всего состоялось 73 встречи. В них поучаствовали предприниматели, культурные деятели, специалисты здравоохранения и социальной сферы, педагоги.

«По результатам работы, на открытом заседании Законодательного Собрания Еврейской автономной области 15 марта 2019 года рассмотрены и одобрены поступившие предложения Еврейской автономной области и предложены для включения в проект Программы», — сообщила Дубоделова.

По словам чиновницы, нацпрограмма призвана определить конкретные цели и меры в области развития экономики и социальной сферы как всего Дальнего Востока, так и для Еврейской автономной области на ближайшие годы, а также сформировать основу для прорывного развития в 15-летней перспективе.

Ключевыми целями программы стали ускорение темпов экономического роста Дальнего Востока до шести процентов в год и повышение качества жизни.

«Достижение и поддержание темпов экономического роста Еврейской автономной области в размере шести процентов возможно за счет значительного увеличения инвестиций в новые производства с высокой добавленной стоимостью, модернизации действующих предприятий обрабатывающей промышленности, реализации инфраструктурных проектов, а также поддержки малого и среднего бизнеса», — объяснила Дубоделова.

Ранее депутат Хабаровской гордумы Сергей Перепечкин в беседе с «Политикой сегодня» сообщил, что развитие транспортной инфраструктуры и создание высокооплачиваемых рабочих мест – основные направления, необходимые Дальнему Востоку. Напомним, что президент Владимир Путин поручил российскому правительству в течение трех месяцев утвердить национальную программу развития дальневосточного региона до 2024 года и на перспективу.