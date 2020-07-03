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15:21   3 Июля 2020
Экономика

ПФР вводит упрощенный порядок оформления пенсий

ПФР вводит упрощенный порядок оформления пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) вводит в июле особый, упрощенный порядок оформления пересчета и назначения пенсий, а также выплат по доверенности, сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, упрощенный порядок оформления документов будет продлен до конца месяца. Ранее эта мера действовала с апреля по июнь. Из-за ситуации с коронавирусом многие услуги были переведены в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома, отметили в ПФР.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день большинство пенсий оформляется с помощью электронных заявлений через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг. По данным фонда, доля таких обращений составляет более 70%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #пенсии #пфр

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