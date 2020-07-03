Обвинение хочет посадить журналистку Прокопьеву на 6 лет за оправдание терроризма

Обвинение запросило шесть лет заключения в колонии для журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой по делу об оправдании терроризма.

Прокопьева обвиняется за статью, в которой она подвергла критике ситуацию в России в контексте произошедшего теракта в Архангельске. Прокуратура попросила суд запретить заниматься журналистской деятельностью жительнице Пскова в течение четырех лет после освобождения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Прокопьевой.

Обвинение было предъявлено журналистке в сентябре 2019 года. Статья, по которой судят Прокопьеву, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Главный редактор "Эхо Москвы в Пскове" выпустил в радиоэфир материал Прокопьевой, который был опубликован изданием "Псковская лента новостей". Радиостанция была оштрафована на 200 тысяч рублей, а материалы, оправдывающие терроризм, были удалены по требованию правоохранительных органов.

Материал Прокопьевой был проверен шестью лингвистическими экспертизами, две из которых оправдали журналистку. Лингвисты, отрицающие вину женщины, были предоставлены со стороны защиты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Некоторые представители СМИ уже были уличены в возможной симпатии к террористам. К примеру, журналист "Новой газеты" Денис Коротков и вовсе имеет связи с запрещенным в РФ "Исламским государством", о чем сообщал ФАН.