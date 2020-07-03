Единый перечень измерений защитит россиян от обвешиваний

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуально ориента

Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуально ориента

 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время
Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

 Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3
Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуально ориента

Путин заявил об отсутствии в России ограничений по расовому признаку и сексуально ориента

 Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"

Беглов проверил эпидемиологическую безопасность в детском лагере "Молодежное"
Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

Экономист Глазьев назвал способ быстрой ликвидации бедности в России

 Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время

Клишас отметил, что реализация поправок к Конституции РФ начнется в ближайшее время
Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

 Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3
14:42   3 Июля 2020
Общество

Единый перечень измерений защитит россиян от обвешиваний

Единый перечень измерений защитит россиян от обвешиваний

Универсальные стандарты для всех направлений, а также ведомств и служб, относительно измерений могут появиться в России, сообщили в Росстандарте.

Речь идет о взвешивании продуктов в магазине, определении скорости движения автомобилей сотрудниками ДПС, а также расчете уровня выбросов вредных веществ и многом другом. Единый перечень измерений планируют ввести, чтобы защитить права и интересы россиян от несправедливых ситуаций, который могут быть спровоцированы неправильными результатами измерений.

Каждое российское ведомство на данный момент имеет собственный подход к формированию перечней и другую техническую документацию. С 1 января следующего года будут отменены 16 ведомственных приказов со списками измерений для разных сфер деятельности. Проект проходит обсуждение и будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии, пишет "Парламентская газета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#закон #росстандарт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...