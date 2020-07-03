Единый перечень измерений защитит россиян от обвешиваний

Универсальные стандарты для всех направлений, а также ведомств и служб, относительно измерений могут появиться в России, сообщили в Росстандарте.

Речь идет о взвешивании продуктов в магазине, определении скорости движения автомобилей сотрудниками ДПС, а также расчете уровня выбросов вредных веществ и многом другом. Единый перечень измерений планируют ввести, чтобы защитить права и интересы россиян от несправедливых ситуаций, который могут быть спровоцированы неправильными результатами измерений.

Каждое российское ведомство на данный момент имеет собственный подход к формированию перечней и другую техническую документацию. С 1 января следующего года будут отменены 16 ведомственных приказов со списками измерений для разных сфер деятельности. Проект проходит обсуждение и будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии, пишет "Парламентская газета".