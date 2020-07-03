Огласка в прессе поможет фильму "Шугалей-2" приблизить освобождение удерживаемых россиян

Освещение проблемы незаконного удержания российских граждан в Ливии прессой поможет фильму "Шугалей-2" приблизить освобождение российских социологов, удерживаемых в Ливии боевиками, заявил политолог Владимир Шаповалов.

Фильм "Шугалей-2" является действенным инструментом для привлечения к проблеме внимания общественности. Однако требуется комплексный подход, действовать необходимо также через органы власти и правозащитные организации.

"Средства кинематографа являются достаточно деятельным механизмом донесения этой информации до всех неравнодушных лиц. Одного кино недостаточно, но с помощью документального фильма можно обратить внимание на проблему", - подчеркнул Шаповалов в беседе с журналистами издания "Слово и Дело".

Внести вклад в процесс освобождения российских граждан, по словам политолога, может и пресса. Этому делу необходимо придать максимальную огласку в СМИ, а также с помощью открытых писем в международные и ливийские структуры.

"Проблема требует решения, и чем более активной будет общественная позиция, тем быстрее дело сдвинется с мертвой точки", – подчеркнул Шаповалов.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан занимались социологическими исследованиями в Ливии. В мае прошлого года ученых похитили боевики, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия. Россиянам так и не предъявили обвинений, однако более года их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", подвергая пыткам и психологическому давлению.