Ефремов не признает вину в смертельном ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов, арестованный по обвинению в неумышленном убийстве в результате ДТП в центре Москвы, не признает свою вину, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Михаил Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, подчеркнул адвокат. По словам Пашаева, ранее Ефремов сказал, что готов платить пострадавшему, потому что в ДТП участвовала его машина.
"Более подробно ничего пояснять не буду — это пока преждевременно. Данное преступление Ефремов не совершал", — заявил Пашаев.
Отметим, ранее в интервью журналистам ВГТРК депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Ефремов должен ответить перед законом, при этом актеру должен быть вынесен справедливый приговор.