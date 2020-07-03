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14:27   3 Июля 2020
Шоу-бизнес

Ефремов не признает вину в смертельном ДТП в центре Москвы

Ефремов не признает вину в смертельном ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов, арестованный по обвинению в неумышленном убийстве в результате ДТП в центре Москвы, не признает свою вину, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, подчеркнул адвокат. По словам Пашаева, ранее Ефремов сказал, что готов платить пострадавшему, потому что в ДТП участвовала его машина.

"Более подробно ничего пояснять не буду — это пока преждевременно. Данное преступление Ефремов не совершал", — заявил Пашаев.

Отметим, ранее в интервью журналистам ВГТРК депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Ефремов должен ответить перед законом, при этом актеру должен быть вынесен справедливый приговор.

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Автор: Яна Либерман
#адвокат #ефремов

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