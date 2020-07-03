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Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

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14:15   3 Июля 2020
Происшествия

Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.

Руководитель субъекта РФ рассказал о смерти отца известного российского спортсмена, а также выразил соболезнования всем родственникам Нурмагомедова от лица чеченского народа. Информацию о кончине тренера и слова поддержки в адрес его близких Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

Самочувствие Нурмагомедова-старшего ухудшилось после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию. Для оказания экстренной квалифицированной помощи пациента с COVID-19 перевезли из Дагестана в Москву. За время борьбы с болезнью отец Хабиба дважды впадал в кому.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кадыров #соболезнования #умер #нурмагомедов

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