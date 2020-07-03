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Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

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14:07   3 Июля 2020
Политика

Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

Встреча спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ознаменовалась важными решениями. МИД РФ возобновит работу российского посольства в Ливии.

Посольство Российской Федерации в Ливии возобновит работу, но временно будет находиться в соседнем Тунисе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спикером Палаты представителей Ливии Агилой Салехом, передает ТАСС. Лавров сообщил, что дипломатическую миссию возглавит временный поверенный в делах Джамшед Болтаев.

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Автор: Яна Либерман
#лавров #мид рф #салех

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