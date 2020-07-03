Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

Встреча спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ознаменовалась важными решениями. МИД РФ возобновит работу российского посольства в Ливии.

Посольство Российской Федерации в Ливии возобновит работу, но временно будет находиться в соседнем Тунисе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спикером Палаты представителей Ливии Агилой Салехом, передает ТАСС. Лавров сообщил, что дипломатическую миссию возглавит временный поверенный в делах Джамшед Болтаев.