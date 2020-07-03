Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем

Идея сделать 1 июля праздничным днем в будущем не рассматривается в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ольга Епифанова, выступающая от партии "Справедливая Россия", заявила о том, что 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, может в перспективе стать выходным днем на постоянной основе.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Павлова от "Единой России" заявила, что празднование Дня Конституции стоит оставить 12 декабря. Также она предложила обсудить возвращение статуса выходного дня для этой даты.