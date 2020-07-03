Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«МосКино» готово к открытию

«МосКино» готово к открытию

 Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы
Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

 Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем

Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем
Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

 Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3
«МосКино» готово к открытию

«МосКино» готово к открытию

 Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы
Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

Возобновившее работу посольство РФ в Ливии временно будет находиться в Тунисе

 Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем

Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем
Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

Политологи увидели признаки смены курса ЕС к России после плебисцита по Конституции

 Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3

Сивков: Россия не должна включать свои новейшие ракеты в СНВ-3
13:52   3 Июля 2020
Политика

Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем

Правительство России не планирует делать 1 июля нерабочим праздничным днем

Идея сделать 1 июля праздничным днем в будущем не рассматривается в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ольга Епифанова, выступающая от партии "Справедливая Россия", заявила о том, что 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, может в перспективе стать выходным днем на постоянной основе.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Павлова от "Единой России" заявила, что празднование Дня Конституции стоит оставить 12 декабря. Также она предложила обсудить возвращение статуса выходного дня для этой даты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #поправки #конституция #1 июля #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...