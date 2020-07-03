Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Соединенные Штаты Америки сейчас не в том положении, чтобы давать свою оценку легитимности прошедшего в России голосования по внесению поправок в Конституцию.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление главы Международного комитета Сената США Джеймса Риша о российском референдуме.

«Бутафорское голосование… уничтожило последние остатки легитимности Путина. Российский народ заслуживает лучшего», — заявил Риш, в частности.

В ответ Алексей Пушков напомнил, что в Америке всегда считали, что «лучше знают», чего заслуживает российский народ, но это «лучшее» оборачивается для россиян трагедией.

«В свое время они считали, что мы заслуживали Ельцина, Козырева и Гайдара. Это в глазах американских политиков было наилучшее руководство за всю историю России. Но мы с этим не согласны, и это — главное», — подчеркнул сенатор.

При этом Пушков предложил американскому коллеге в первую очередь углубиться в проблемы своего народа, который сейчас страдает не только от эпидемии коронавируса, но и от продолжающихся второй месяц беспорядков.

«Мы сами разберемся, чего заслуживаем. А сенатору ответим, что народ США точно заслуживает лучшего, чем тот бедлам, который там сейчас творится. Весь мир в ужасе от масштабов эпидемии и размаха протестов/погромов в США, — напомнил Пушков. — Слова «я не могу дышать» скоро станут, если уже не стали, подлинным символом Америки. Им бы об этом надо думать, а не происходящее в России комментировать».

Напомним, массовые протесты, сопровождающиеся погромами, грабежами и столкновениями с полицией вспыхнули в США после того, как в конце мая во время жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею. К настоящему времени в США набирает силу движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»), активисты которого ставят на колени полицейских и сносят памятники по всей стране.