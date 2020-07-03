Швыткин: внимание мирового сообщества поможет похищенным в Ливии россиянам

Фильм «Шугалей-2», который расскажет продолжение истории похищенных в Ливии социологов, обзавелся собственным сайтом. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что кинематограф способен придать резонанс преступлению, которое совершили против россиян за границей.

«Фильм "Шугалей", например. Я думаю, что обращение внимания мирового сообщества на эту проблему, на беспричинное задержание и удержание россиян, без всяких на то оснований, конечно, должно откликнуться. Должно быть толчком для того, чтобы оценить действия тех преступников, которые совершили такое деяние», — объяснил депутат в комментарии «Политике сегодня».

Боевик «Шугалей» основан на реальных событиях и повествует о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых похитители террористы связанные с так называемым Правительством национального согласия Ливии (ПНС) в мае 2019 года. Фильм сняли по инициативе Фонда защиты национальных ценностей, чтобы не только поддержать соотечественников, но и помочь социологам вернуться на родину.

Россиян уже больше года безосновательно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Визит и характер работы россиян были заранее согласованы с властями Ливии. Несмотря на это, на них напали члены радикальной террористической группировки RADA, аффилированной с «МВД» ПНС. «Митига» широко известна пытками в отношении узников и ненадлежащими условиями содержания. Отметим, официальных обвинений российским социологам до сих пор так и не было предъявлено.

Член комитета ГД по по развитию гражданского общества Виталий Милонов ранее напомнил, что министерство иностранных дел РФ работает над освобождением российских социологов. Возвращение Шугалея и Суэйфана на родину — приоритетная задача.