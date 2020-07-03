«МосКино» готово к открытию

Россияне живут без походов в большое кино уже больше трех месяцев – рекомендации к закрытию зрительных залов вступили в силу 23 марта. Но недавно в СМИ заговорили, что кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля. «Политика сегодня» обсудила эту новость с генеральным директором «МосКино» Светланой Максимченко.

Поскольку сеть кинотеатров «МосКино» располагается в столице, руководство ждет отмашки московского мэра Сергея Собянина, отметила Максимченко. Вместе с тем, кинозалы уже готовы принять зрителей по всем правилам Роспотребнадзора:

«Часть этих рекомендаций не отличаются от мер для ресторанов или магазинов: это работа персонала в масках и перчатках, разметка на полу для соблюдения дистанции, дезинфекция помещений и санитайзеры для рук. Часть — применимы только для кинотеатров: например, мы увеличим промежутки между сеансами до 30 минут, снизим заполняемость залов и организуем рассадку с соблюдением дистанции, введем бесконтактную проверку билетов во все залы и будем рекомендовать покупать билеты онлайн».

Сотрудники «МосКино» находятся в состоянии неопределенности, однако воодушевлены возможным открытием. Глава организации призналась, что ее команда соскучилась по оффлайн-событиям и кино на большом экране.

«Надеемся, зрители — тоже. Все-таки просмотр кино дома — это другой опыт. Он не сравнится с эмоциональным переживанием от просмотра фильма в темном зале кинотеатра. Не сравнится и с переживанием совместного просмотра с друзьями, на первом свидании или даже одному», — заметила собеседница ПС.

Из-за вынужденного закрытия все компании понесли большие убытки, но «МосКино» повезло больше. Дело в том, что здания и помещения кинотеатра находятся в собственности Москвы, поэтому за аренду платить не надо. К тому же, как указала гендиректор, у организации есть запасы на пару месяцев вперед.

«Безусловно, в первое время работа кинотеатров будет затратной. Мы пока не рассчитываем на высокую посещаемость — многие по разным причинам не позволят себе посещать кинотеатры, а количество сеансов и заполняемость залов будут ограничены. Также мы понимаем, что в первый месяц работы не выйдет крупных релизов», — призналась Светлана Максимченко.

На данный момент кинотеатру важнее не прибыль, а возобновление работы и закрытие долгов. Сразу после закрытия часть сотрудников, которая работала непосредственно со зрителями, ушла на вынужденный простой. Остальные продолжали работать на «удаленке». Сейчас люди постепенно возвращаются в офисы.

«А сотрудники кинотеатров вернутся в кинотеатры непосредственно перед открытием», — заключила глава «МосКино».

Пандемия коронавируса отправила весь мир на самоизоляцию. Но сейчас страны постепенно выходят из ограничений. В России начинают работать рестораны и кафе, торговые центры. Люди выходят на работу. Однако это не повод пренебрегать мерами защиты – масками, социальной дистанцией и мытьем рук. По последним данным, за все время распространения COVID-19 в России заразились 667 тысяч человек, выздоровели – 438 тысяч, а не пережили – десять тысяч.