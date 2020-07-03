Инфекционист выявил более опасный штамм коронавируса

Мутирующий штамм COVID-19, по заявлению американского ученого Энтони Фаучи, быстрее распространяется и передается между пациентами. Сообщение сделал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Развитие пандемии коронавируса обусловлено территориальным фактором, пояснил ученый. Предполагается, что новый штамм меняется посредством мутации и появляется в разных точках мира.

Обращается внимание на то, что характер проявления COVID-19 отличается в странах, где зафиксированы случаи коронавируса. Известно, что новый штамм более опасен для легких человека.