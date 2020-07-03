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Система мониторинга за авариями в ЖКХ не повлияет на тарифы

 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

 Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех поблагодарил Россию за поддержку
Серенко предрек три кризиса – внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский

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12:53   3 Июля 2020
Армия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего COVID-19

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего COVID-19

Схиигумен Сергий, отрицавший пандемию коронавируса и призывавший прихожан посещать храмы и свободно гулять по улицам, лишился сана. Епархиальный суд в Екатеринбурге принял соответствующее решение.

Схиигумен Сергий, несмотря на режим самоизоляции, заявлял, что ситуация с коронавирусом является "псевдопандемией". За свои заявления он был лишен права читать проповеди.

Схиигумен Сергий 16 июня захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью. Сергий заявил, что выгнать его из монастыря возможно только взяв его штурмом. На помощь он призвал казаков, которые сейчас дежурят на подступах к монастырю.

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Автор: Илья Романович

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