Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего COVID-19

Схиигумен Сергий, отрицавший пандемию коронавируса и призывавший прихожан посещать храмы и свободно гулять по улицам, лишился сана. Епархиальный суд в Екатеринбурге принял соответствующее решение.

Схиигумен Сергий, несмотря на режим самоизоляции, заявлял, что ситуация с коронавирусом является "псевдопандемией". За свои заявления он был лишен права читать проповеди.

Схиигумен Сергий 16 июня захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью. Сергий заявил, что выгнать его из монастыря возможно только взяв его штурмом. На помощь он призвал казаков, которые сейчас дежурят на подступах к монастырю.