Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Россия ведет активный диалог с рядом стран по вопросу открытия международных границ, однако конкретных решений пока нет. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, данный вопрос лучше адресовать правительству, так как именно кабинет министров занимается его решением.

Авиасообщение с другими странами было прекращено российской стороной 27 марта 2020 года из-за тяжелой обстановки с коронавирусной инфекцией в мире.