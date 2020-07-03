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 Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ
Песков заявил, что приоритетом Путина является постоянное укрепление политсистемы России

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12:42   3 Июля 2020
Общество

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Песков рассказал о диалоге России с некоторыми странами об открытии границ

Россия ведет активный диалог с рядом стран по вопросу открытия международных границ, однако конкретных решений пока нет. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, данный вопрос лучше адресовать правительству, так как именно кабинет министров занимается его решением.

Авиасообщение с другими странами было прекращено российской стороной 27 марта 2020 года из-за тяжелой обстановки с коронавирусной инфекцией в мире.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #границы

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