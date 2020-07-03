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12:40   3 Июля 2020
Общество

Фильм "Шугалей-2" обзавелся собственным сайтом

Фильм "Шугалей-2" обзавелся собственным сайтом

Фильм "Шугалей-2" получил свой собственный сайт, в котором освещают события, случившиеся с двумя российскими социологами в Ливии.

В первой части фильма "Шугалей" идет речь о двух россиянах, которых незаконно похитили и удерживают на ливийской территории в неофициальной тюрьме "Митига". К похищению причастны боевики, которые подконтрольны террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Уже прошел год спустя заключения социологов. В неофициальной тюрьме их удерживают безосновательно, никаких претензий им не предъявили, адвокатов к ним не пускают и соответствующую медпомощь не оказывают.

Режиссеры второй части фильма "Шугалей" заявили, что он будет захватывающим. Также стоит отметить, что фильм "Шугалей-2" обзавелся собственным сайтом, на котором можно ознакомиться со всей интересующей информацией о премьере.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #пнс #митига #Шугалей

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